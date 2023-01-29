أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر

كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أسعار الخضراوات والفاكهة للجملة والتجزئة اليوم في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.

أسعار الخضراوات بسوق الجملة في 6 أكتوبر

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن سعر الطماطم يتراوح للجملة ما بين 3: 6 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 5: 8 جنيهات.

ويتراوح سعر البطاطس للجملة ما بين 3.50 : 5.50 جنيه والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر البطاطس للجملة ما بين 3.50 : 5.50 جنيه، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

ووصل سعر الكوسة للجملة إلى ما بين 3 و5.30 جنيه، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 5 و7.50 جنيه.

ويتراوح سعر الفلفل الرومي للجملة ما بين 4 إلى 9 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 6: 11 جنيها.

وسجل سعر الخيار البلدي للجملة ما بين 3 إلى 4 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 5 إلى 6 جنيهات.

ويتراوح سعر الباذنجان الرومي للجملة ما بين 2.50: 4 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 4.50 : 6 جنيهات.

وسجل سعر الفاصوليا للجملة ما بين 13 إلى 10 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 12 إلى جنيها.

ووصل سعر القلقاس للجملة ما بين 4 : 5.50 جنيه، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 5.50 إلى 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة بسوق الجملة في 6 أكتوبر

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر، كالتالي:

يتراوح سعر البرتقال أبو سرة للجملة ما بين 4 : 6 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح بين 6 : 8 جنيهات.

وسجل سعر الكنتالوب للجملة ما بين 6 إلى 9 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح بين 8 : 11 جنيها.

وتراوح سعر التفاح السوري أحمر وأصفر للجملة ما بين 20: 30 جنيها، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح بين 22: 32 جنيها.

وسجل سعر الفراولة للجملة ما بين 8 : 12 جنيها، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

وبلغ سعر الموز للجملة ما بين 9 إلى جنيها، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح بين 11 إلى 13 جنيها.