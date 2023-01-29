أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر
كتب:
سلامة عامر
04:48 م | الأحد 29 يناير 2023
خضراوات وفاكهة
كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أسعار الخضراوات والفاكهة للجملة والتجزئة اليوم في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.
أسعار الخضراوات بسوق الجملة في 6 أكتوبر
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن سعر الطماطم يتراوح للجملة ما بين 3: 6 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 5: 8 جنيهات.
ويتراوح سعر البطاطس للجملة ما بين 3.50 : 5.50 جنيه والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات.
وسجل سعر البطاطس للجملة ما بين 3.50 : 5.50 جنيه، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات.
ووصل سعر الكوسة للجملة إلى ما بين 3 و5.30 جنيه، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 5 و7.50 جنيه.
ويتراوح سعر الفلفل الرومي للجملة ما بين 4 إلى 9 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 6: 11 جنيها.
وسجل سعر الخيار البلدي للجملة ما بين 3 إلى 4 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 5 إلى 6 جنيهات.
ويتراوح سعر الباذنجان الرومي للجملة ما بين 2.50: 4 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 4.50 : 6 جنيهات.
وسجل سعر الفاصوليا للجملة ما بين 13 إلى 10 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 12 إلى جنيها.
ووصل سعر القلقاس للجملة ما بين 4 : 5.50 جنيه، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح ما بين 5.50 إلى 7 جنيهات.
أسعار الفاكهة بسوق الجملة في 6 أكتوبر
وجاءت أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر، كالتالي:
يتراوح سعر البرتقال أبو سرة للجملة ما بين 4 : 6 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح بين 6 : 8 جنيهات.
وسجل سعر الكنتالوب للجملة ما بين 6 إلى 9 جنيهات، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح بين 8 : 11 جنيها.
وتراوح سعر التفاح السوري أحمر وأصفر للجملة ما بين 20: 30 جنيها، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح بين 22: 32 جنيها.
وسجل سعر الفراولة للجملة ما بين 8 : 12 جنيها، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.
وبلغ سعر الموز للجملة ما بين 9 إلى جنيها، والسعر الاسترشادي للبيع بالتجزئة يتراوح بين 11 إلى 13 جنيها.