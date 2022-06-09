سوق الجملة للأسماك في دمياط.. على كل شكل ولون والبيع بـ«الوقية»

يعد سوق الجملة للأسماك بدمياط، من أهم الوجهات للمهتمين بالمأكولات البحرية من أصحاب المحلات والباعة الجائلين وغيرهم، لشراء الأسماك الطازجة بسعر الجملة، حيث يقام مزادات مرتين خلال اليوم «صباحا ومساء»، لبيع الأسماك وتحديدا البلطي والطوبار والبوري بأنواعها المختلفة.

أسعار السمك البلطي في سوق الجملة

هاني الديب، تاجر أسماك، يقول إن أغلب الأسماك التي تباع في سوق الجملة من إنتاج بحيرة المنزلة والمزارع السمكية بدمياط والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ، وطريقة البيع تكون بـ«الوقية» التي تزن كيلو وربع، وتتراوح أسعار البلطي من 25 إلى 33 جنيها حسب نوعه.

ويوضح طارق الجلاد، تاجر أسماك، أن حلقة السمك بسوق الجملة تختلف عن حلقة السوق بعزبة البرج، لأنها تحتوي على أسماك بحرية كالجمبري والكابوريا والوقار والقاروص والباربوني وغيرها من الأسماك البحرية، وطريقة المزاد بالطاولة وليس بالوقية مثل سوق الجملة بدمياط.

بينما يشير أحمد أبو الحمايل، تاجر أسماك، أن جميع أسماك سوق الجملة بدمياط طازجة وتأتي من بحيرة المنزلة أو من المزارع السمكية التي تنتج أسماك عالية الجودة تتغذى على أعلاف ممتازة.

وعن أسعار الأسماك، قال صلاح الجابري، تاجر أسماك، أن سعر سمك الطوبار يتراوح من 35 إلى 45 جنيها، بينما سعر البوري من 60 إلى 65 جنيها، والبلطي من 25 إلى 33 جنيها.

كما أن الأسعار ثابتة منذ أسبوعين تقريبا، وذلك بعد انخفاضها بشكل كبير أسعار شهر رمضان الكريم نظرا لزيادة المعروض وقلة الطلب، بحسب أحمد حلمي، تاجر أسماك.

الأسماك تصل يوميا في سيارات مبردات

وتصل الأسماك بشكل يومي لسوق الجملة في دمياط طازجة، وذلك من سيارات مبردات، ثم يتم وضع الثلج عليها لحفظها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بحسب تاجر الأسماك أحمد شخروبة.

ضياء العزبي، تاجر في سوق السمك بدمياط، يؤكد أن لكل تاجر زبونه الخاص، وكل سيارة تحمل الأسماك وتصل السوق يتم إنزال حمولتها في صناديق بلاستيكية، ويتم رصها وعدها، وتبدأ عليها المزايدة والأعلى سعرا يحصل عليها.

بينما يؤكد السيد العايدي، أحد العاملين بالسوق، أن الطلب المتزايد يكون على أسماك البلطي «سمك الغلابة»، بحسب وصفه، ويتراوح سعره من 25 إلى 33 جنيها جملة، ويتم تناوله بأكثر من طريقة مشوي ومقلي وصينية وشوربة.

افتتاح سوق الجملة للأسماك في دمياط بعد تطويره و

يعد سوق الجملة بمنطقة شطا بمحافظة دمياط والخاص ببيع الأسماك والخضر والفاكهة، من المشاريع المهمة للنهوض بالتسويق السمكي، باعتباره مركزا أساسيا لعرض الأسماك وبيعها وتوزيعها في مختلف أسواق المحافظات، حيث تم إنشاؤه وفق مواصفات فنية واشتراطات صحية عالية بأحدث الأنظمة المعمول بها لتشغيل أسواق الجملة.

7 ملايين جنيه تكلفة تطوير سوق الجملة

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد افتتحا سوق الجملة بشطا بعد تنفيذ أعمال تطويره، والتي جاءت ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه، وتضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة «الباكيات» داخل السوق وفي محيطه، وكذلك تطوير المبنى الإداري والكافيتريا، علاوة على إنشاء بوابتين للسوق مزودتين بأنظمة إلكترونية للتحصيل والمراقبة والميزان، إلى جانب تزويده بأنظمة الحماية المدنية ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي.