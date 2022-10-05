أسعار الخضروات في سوق الجملة بالعبور اليوم

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية استقرارًا في الأسواق بسبب توافر المعروض مقابل هدوء الطلب، وسط إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية.

ووفقًا لموقع سوق العبور الإلكتروني ترصد «الوطن»، أسعار الخضروات اليوم، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجّلت أسعار الخضار في سوق الجملة بمنطقة العبور الآتي:

- الجزر بدون عروش من 2.5 إلى 5 جنيهات.

- الفاصوليا من 9 إلى 15 جنيها.

- الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4.5 جنيه.

- الباذنجان الرومي من 2 إلى 3.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض ما بين 2 و4.5 جنيه.

- الخيار الصوب بين 3 و5 جنيهات.

- الخيار البلدي ما بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- الثوم ما بين 7 و11 جنيها.

- اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- البنجر ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي ما بين 3 إلى 5.5 جنيه.

- الفلفل الرومي الصوب بسعر 4 إلى 8 جنيهات.

- الفلفل الحامي البلدي ما بين 3 إلى 5.5 جنيه.

- الفلفل الصوب من 4 إلى 8 جنيهات.

- الفلفل الألوان ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

- الملوخية تراوح سعرها بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

- البامية من 14 إلى 20 جنيها.

- السبانخ ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

- القلقاس ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

- زيتون تفاحي ما بين 15 إلى 25 جنيها.

- القرنبيط حبة وزن 2 كيلو ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

- البروكلي ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

- الطماطم ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

- البطاطس ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

- البصل ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

- الكوسة من 3.5 و5.5 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

وفي السوق المحلية جاءت أسعار الخضروات كالتالي:

- الطماطم البلدي سجلت سعر 6 جنيهات.

- بطاطس تحمير 11 جنيها.

- بطاطس للطبخ 10 جنيهات.

- بصل أحمر 5 جنيهات.

- بصل أصفر 8 جنيهات.

- خيار 10 جنيهات.

- الجزر 11 جنيها.

- البطاطا الحلوة 6 جنيهات.

- فلفل ألوان 22 جنيها.

- باذنجان كبير 9 جنيهات.

- الفلفل الرومي الأخضر 18 جنيهًا.

- الكوسة 17 جنيها.

- بنجر أحمر 13 جنيها.

- بصل تخليل 5 جنيهات.

- ثوم أحمر بلدي 20 جنيهًا.

- قرع عسل 11 جنيها.

- فلفل أحمر حار 26 جنيها.