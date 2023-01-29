إقبال كثيف على معرض أهلا رمضان بالزقازيق: أكثر من 120سلعة بتخفيضات 30%

شهدت الساعات الأولى من مساء اليوم، إقبالا ملحوظا من المواطنين على معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق، الكائن بجوار محطة القطارات بمحافظة الشرقية، إذ يلجأ المواطنون لشراء مستلزماتهم الغذائية من معرض أهلا رمضان، بتخفيضات تتراوح ما بين 10% إلى 30%.

وقال أحد التجار داخل معرض أهلا رمضان 2023 بمدينة الزقازيق، في حديث لـ«الوطن»، إن المعرض يشهد إقبالا ملحوظا من المواطنين، لافتا إلى أن التخفيضات على أسعار المنتجات والسلع الغذائية، معلقا: «المعرض عليه إقبال كبير من الزباين، وتحديدا اللحوم والزيوت».. حسب قوله.

مراقبة الأسعار داخل معارض أهلا رمضان

أضاف التاجر، أن التموين والغرفة التحارية بالشرقية دائمي مراقبة الأسعار والاتفاق مع الباعة من التجار داخل المعرض، بالالتزام بتخفيض الأسعار حسب المتفق عليه، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين، وتمكينهم من شراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة تناسب قدراتهم المالية.

19 معرض أهلا رمضان و38 شادرا

وفي سياق متصل أوضح محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية في تصريحات لـ«الوطن»، أن معرض أهلا رمضان بالزقازيق المجاور لمحطة القطارات هو واحدا من عدد 19 معرضا لأهلا رمضان على مستوى مدن ومراكز الشرقية، هذا بالإضافة إلى عدد 38 شادرا و21 سيارة متنقلة إلى القرى والعزب وذلك لتوفير أغراض المواطنين واحتياجاتهم.

أكثر من 120 سلعة غذائية بمعارض أهلا رمضان

وقال سعد، إن التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية قاما بتوفير عدد كبير من السلع الغذائية، لافتا إلى أن المعرض يضم نحو 120 سلعة غذائية تعد من أبرز احتياجات المواطنين، فيما يتم عرضها بأسعار مخفضة داخل معارض أهلا رمضان تصل 30%، أبرزها الأرز، الأسماك بأنواعها، اللحوم الطازجة المبردة والبلدي، الخضروات بأنواعها، الفواكه بأنواعها، منتجات الألبان والجبن، زيوت الطعام بأنواعها ومنها زيوت الزيتون والزيت الحار، البقوليات، المكرونة والشعرية، اللحوم المجمدة وكذلك اللحوم المصنعة وغيرها من أهم السلع التي يسعى المواطنون لشرائها لتوفيرها لمائدة الطعام.