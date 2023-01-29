مؤسس مبادرة معا السودانية لـ«القاهرة الإخبارية»: نطالب بتحقيق عدالة انتقالية

قالت الدكتورة نضال هاشم ياسين، مؤسس مبادرة «معا ننقذ وطن» ونائب رئيس تحالف القوى الثورية الحية في السودان، إن العدالة التي يريدها الشعب السوداني هو أن تكون هناك عدالة انتقالية ودائمة وحرية القانون، حتى يأخذ القانون مجراه في كل القضايا بلا استثناء.

ياسين: لجان المقاومة منتشرة في كل ربوع السودان

وأضافت «ياسين»، خلال استضافتها ببرنامج «لقاء خاص»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تنسيقيات ولجان المقاومة في كل ولايات السودان ترى أنها لم تصل حتى الآن إلى هدفها المنشود، وتسعى عن طريق المكتب المشترك لإعلان المواكب أن تخرج مواكب بصورة دورية لحين تحقيق هدف الثورة السودانية.

ياسين: المظاهرات طريقنا الوحيد لإيصال صوتنا

واستطردت: «المواكب أو المظاهرات فيرى فيها الثوار الطريقة الوحيدة لإيصال صوتهم وفي نفس الوقت حتى يعبروا عما بداخلهم، وسلاحهم هو الشارع وبيطلعوا بمواكب مستقلة، وفي حال عدم خروج المواكب فيعني هذا أن المقاومة انتهت، لكن في الحقيقة المقاومة لم تنتهي بعد».

وأوضحت أن الاتفاق الإطاري لم يوقِّع الثوار عليه حتى الآن، حيث إن المجتمع السياسي السوداني يوافق على الاتفاق الإطاري مع وجود بعض التحفظات.