وفرة المعروض تدعم أسعار اللحوم في السوق.. وتخفيضات كبيرة بـ«أهلا رمضان»

تشهد أسعار اللحوم في السوق المصرية، استقرارا بين البلدي والمستورد والمجمد والضأن، بحسب ما ذكر التجار وعضو الغرف التجارية.

وتتراوح أسعار اللحوم كيلو الكندوز بين 200 و220 جنيها، وكيلو الضأن بين 190و240 جنيها، وبالنسبة لكيلو اللحم الجملي يصل من 160 إلى 200 جنيه.

أسعار اللحوم

وذكر سعيد المحسن أحد التجار الكبار، أن هناك استقرار اليوم في أسعار اللحوم، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 200 و240 جنيه، واللحم المفروم العادي يصل من 200 إلى 240 جنيه، وبالنسبة للكبدة فسعر الكيلو بين 200 و250 جنيه والكبدة الضأن بين 190 و210 جنيه.

وأضاف المحسن أن سعر كيلو الكلاوي والقلب 150 و170 جنيه والسجق البلدي 150 و180 جنيها، أما سعر كيلو اللحوم المجمدة بالمنافذ تبدأ من 65 جنيها، أما البلدي 110 جنيه.

وتابع أن أسعار عرق التربيانكو يتراوح بين 200 و250 جنيها، ويصل سعر البوفتيك من 180 إلى 200 جنيه للكيلو، ونفس المبلغ لأسعار كباب الحلة، بينما كيلو الموزة الكندوز بـ 190 حتى 210 جنيه.

استقرار في الأسعار الفترة الحالية

ومن جهته، أشار المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إلى أن معارض أهلا رمضان، تقدم تخفيضات كبيرة للمواطنين على السلع، تنفيذا للتكليفات الرئاسية، موضحا أن هناك استمرار في ضخ السلع من أجل ضمان توافرها للمواطن.

وتلقى العربي من لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات تقرير أو قائمة توضح متوسط أسعار السلع، حيث إن كيلو لحم بلدي يتراوح بين 140 و 190 جنيها ودجاج مبرد وزن كيلو و200 جرام تراوح بين 80 و 90 جنيها، وكيلو الدقيق 15 جنيها.