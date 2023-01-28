أسعار اللحوم اليوم في مصر.. تبدأ من 180 جنيها للكيلو

تباينت أسعار اللحوم اليوم بالأسواق بين 200 إلى 300 جنيه لكيلو اللحم البتلو، و180 إلى 200 جنيه لسعر اللحم المفروم والجملي، و190 إلى 210 جنيهات لكيلو اللحم الضأن، فيما ترواح سعر كيلو الموزة البلدي البقري ما بين 210 إلى 230 جنيها.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار الساعة إلى تقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون؛ لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللحوم اليوم في مصر وفق جولة الوطن في بعض الأسواق المحلية ومحلات الجزارة:

أسعار اللحوم اليوم الأحد في محلات الجزارة

جاء متوسط أسعار اللحوم اليوم الأحد 28 يناير 2023 كالتالي:

- ترواح سعر كيلو اللحم البتلو اليوم بين 200 إلى 300 جنيه.

- سجل كيلو الموزة البلدي البقري سعر يترواح بين 210 إلى 230 جنيها للكيلو الواحد.

- وصل الكيلو من الضأن الطازج إلى سعر يترواح بين 210 إلى 240 جنيها للكيلو.

- جاء كيلو الكبدة الكندوز بسعر يترواح بين 200 إلى 210 جنيهات للكيلو.

- ترواح سعر الكيلو الواحد من البفتيك بين 210 إلى 220 جنيها.

- سجل كيلو الضأن سعر يترواح بين 190 إلى 210 جنيهات للكيلو.

- بلغ سعر كيلو اللحم الجملي سعر يترواح بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو.

- ترواح سعر كيلو اللحم المفروم بين 180 إلى 200 جنيه.

- سجل سعر السجق البلدي سعر يترواح بين 180 إلى 190 جنيها للكيلو.