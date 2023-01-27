أسعار اللحوم والفراخ البيضاء في منافذ السلع.. تخفيضات تصل إلى 30%

تعد اللحوم والدواجن من أكثر المواد الغذائية التي يهتم المواطنون بمتابعة أسعارها بشكل يومي، إذ أنها من أهم مصادر التغذية التي يعتمدون عليها، ما يجعلهم يبحثون عن الأماكن التي توفرها بأسعار مخفضة، أقل من أسعار المحلات التجارية الموجودة بالأسواق.

وتحرص عدد من الوزارات التي تهتم بتوفير السلع الغذائية للمواطنين، على توفير منافذ لبيع المنتجات بأسعار مخفضة، وتوضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير المنافذ التي يمكن شراء اللحوم منها بأسعار مخفضة، تصل إلى 30% مقارنة بالأماكن الأخرى.

منافذ وزارة الزراعة

توفر منافذ وزارة الزراعة اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، وتأتي الأسعار بها كالتالي:

- يصل سعر الكيلو من اللحم البلدي في منافذ وزارة الزراعة إلى 155 جنيهًا.

- ويبلغ سعر الكيلو من اللحم الضاني 145 جنيهًا.

‎- يصل سعر كيلو البانيه الطازج إلى 110 جنيهات.

‎- يسجل الكيلو من الفراخ البيضاء سعر 55 جنيها.

- سعر كرتونة البيض يسجل 85 جنيها.

- سجلت كرتونة البيض الأحمر سعر 88 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

وتحرص وزارة التموين على توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتأتي أسعار اللحوم بها كالتالي:

- سعر كيلو اللحم البلدي الطازج يصل إلى 140 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي يصل إلى 115 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي يصل إلى 135 جنيها للكيلو.

معارض «أهلا رمضان»

توفر معارض أهلا رمضان، جميع المنتجات والسلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسعار خارج المعرض، وجاءت أسعار اللحوم به كالتالي:

- سعر كيلو اللحم الطازج يصل إلى 135 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة البرازيلي يصل إلى 104 جنيهات.

- سعر كيلو اللحم البلدي يصل إلى 140 جنيها.

- سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي يصل إلى 115 جنيها.

- سعر كيلو اللحم المجمد قطع برازيلي يصل إلى 135 جنيها.