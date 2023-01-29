تراجع أسعار اللحوم اليوم في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات

أعلنت شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسعار اللحوم اليوم في مختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، فيما شهدت منافذ بيع «أهلا رمضان» ووزارة الزراعة طرح كميات من اللحوم بأسعار مخفضة، بالإضافة لتراجعها الفترة الماضية، ما زاد من إقبال المواطنين على الشراء من المنافذ الحكومية.

وتستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم بجميع أنواعها في مختلف منافذ البيع الحكومية والخاصة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار اللحوم اليوم في محال الجزارة

ووفقًا لبيان شعبة القصابين اليوم، فإنّ أسعار اللحوم جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم البلدي اليوم تراوحت بين 180 وحتى 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم الضأن اليوم تراوحت بين 170 وحتى 200 جنيه.

أسعار الكبدة الضأن تراوحت بين 180 وحتى 200 جنيه.

أسعار الكبدة البلدي تراوحت بين 175 وحتى 195 جنيهًا.

أسعار الاستيك والبوفتيك تراوحت بين 175 وحتى 195 جنيهًا.

أسعار اللحوم الجملي اليوم سجلت نحو 130 وحتى 160 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المفروم اليوم تراوح بين 150 وحتى 170 جنيهًا.

أسعار الكلاوي والقلب اليوم تراوحت بين 150 و170 جنيهًا للكيلو.

أسعار السجق اليوم تراوحت بين 150 وحتى 180 جنيهًا.

أسعار عرق التربيانكو اليوم تراوحت بين 200 وحتى 220 جنيهًا.

أسعار كباب الحلة اليوم تراوح بين 180 و200 جنيه.

أسعار الموزة اليوم تراوحت بين 190 وحتى 210 جنيهات.

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم

وقال محمود إبراهيم الجزار، تاجر ماشية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ سعر كيلو اللحم الحي اليوم في مصر، جاءت كالتالي:

- سعر كيلو اللحم العجالي القائم تراوحت بين 92 وحتى 95 جنيهًا للكيلو «العجول المربوطة».

- سعر كيلو اللحم العجالي القائم تراوحت بين 95 وحتى 100 جنيه للكيلو «العجول الطليقة».

- سعر كيلو اللحم الجاموسي الحي تراوح بين 80 وحتى 85 جنيهًا للكيلو العادي، بينما تراوح بين 85 وحتى 90 جنيهًا للجاموسي الفاخر.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم في مصر

أسعار اللحوم المجمدة اليوم تراوحت بين 90 وحتى 130 جنيهًا.

سعر اللحم البرازيلي اليوم تراوحت بين 110 وحتى 130 جنيهًا.

سعر الكبدة المستوردة اليوم تراوحت بين 90 وحتى 110 جنيهات.