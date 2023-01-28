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معرض الكتاب

«الرقابة الإدارية»: نسعى للتعاون مع المشاركين بمعرض الكتاب لمحاربة الفساد

كتب:

يارا أشرف
12:18 م | السبت 28 يناير 2023
اللواء محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

اللواء محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

قال اللواء محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إن الأكاديمية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتختلط مع العارضين من جهات الدولة، لافتا إلى مطالبتهم بعقد مذكرة تفاهم لأغراض التدريب، أو عقد اتفاق مبدئي لتدريب العاملين لديهم، مثلما حدث مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، كما يتم عرض المواد الخاصة بالهيئة، للقادرين باختلاف بشكل ميسر.

وأوضح أن الأكاديمية، أنشئت في عام 2017، مع تعديلات القانون الخاص بالهيئة، لتكون الذراع التدريبي الخاص بالهيئة، مؤكدا أنها لها بُعد آخر، يتمثل في تثقيف وتوعوية الجمهور.

دورات نهارية ومسائية على محاربة الفساد

أضاف سلامة، خلال لقاء مع القناة الأولى والفضائية المصرية: «لدينا دورات نهارية ومسائية، نستقبل فيها فئات العاملين بالدولة المصرية بشكل عام، من القطاع الحكومي والوزارات والمحافظات، ونستهدف العاملين في المجالس القومية المتخصصة والمستهدفين منها». 

محاربة الفساد مسؤولية المجتمع بالكامل

وأشار مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أنهم يستهدفون انضمام قادرون باختلاف والمرأة والشباب وشباب الجامعات واتحادات الطلاب، متابعا: «كل هذه المجموعات تكون معنا في دورات منتظمة، ونتيح لمن يحب أن يتقدم من غير هذه الفئات في التوقيتات التي تتناسب معهم، المشاركة في الدورات المسائية الخاصة بنا، ونسميها دورات التدريب الحر، لأن محاربة الفساد مسئولية المجتمع بالكامل».

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