وقفة لأبناء الجالية المصرية في لندن لدعم الرئيس السيسي: تحيا مصر

نظمت الجالية المصرية في بريطانيا وقفة أمام السفارة المصرية، للاحتفال بعيد الشرطة، حيث ردد عشرات المصريين هتافات تمجد شهداء الشرطة والجيش، وتدعم القيادة السياسية.

حضور قوي بالرغم من برودة الطقس

المصريون تغلبوا على برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، التي وصلت إلى 2 درجة تحت الصفر، حيث استمروا في الوقفة نحو 3 ساعات.

المشاركون في الوقفة

وشاركت جمعيات في الوقفة، مثل رابطة أبناء النوبة المصريين في بريطانيا، بالإضافة إلى اللوتس المصرية والجالية المصرية، وأثنى المشاركون في الوقفة على تضحيات الشرطة المصرية عبر مر التاريخ، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.