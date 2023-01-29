توقعات بتراجع أسعار الأخشاب عالميا في غضون 12 شهرا

تجاوزت العقود الآجلة للأخشاب في بورصة شيكاغو التجارية، حاجز 500 دولار لكل ألف قدم، أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022، مدعومًا بنقص الإمدادات واحتمالات انتعاش الطلب العالمي.

مخاوف بشأن نقص الإمدادات

في العام الماضي، دفع الانخفاض الحاد في الأسعار وتباطؤ الطلب المنتجين في أمريكا الشمالية إلى الحد من الإنتاج، ما أدى إلى انخفاض المخزونات وإثارة مخاوف بشأن نقص الإمدادات هذا الربيع وأوائل الصيف.

أعلى مستوى لسعر الخشب على الإطلاق

تاريخيا، وصل سعر الخشب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1711.20 دولار في مايو من عام 2021، ومن المتوقع أن يجرى تداول الخشب عند 466.79 دولار أمريكي لكل 1000 قدم لوح بنهاية هذا الربع (يناير - مارس 2023)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يجرى تداوله عند 397.45 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.