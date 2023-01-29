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قناة الحياة ترصد أعمال إنشاء مركز طبي بقرية قلبا في المنيا.. يخدم 30 ألف نسمة

كتب:

شريف سليمان
07:15 م | الأحد 29 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة الحياة تقريرا بعنوان «متابعة لأعمال إنشاء مركز طبي بقرية قلبا التابعة للوحدة المحلية لقرية نواي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا».

منظومة التأمين الصحي الشامل

وذكر التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أنّ المركز الطبي يقدم الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

المركز الطبي بقرية قلبا مقام على مساحة 1295 مترا مربعا بارتفاع 3 طوابق، وتبلغ تكلفته 35 مليون جنيه.

30 ألف نسمة يستفيدون من المركز الطبي

ويستفيد من المركز الطبي 30 ألف نسمة بقرى قلبا ومنشأة سيف النصر الشرقية وعزبة التابوت.

وفي سياق متصل، أكد التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أن إنشاء المركز الطبي بقرية قلبا وفر 40 فرصة عمل يومية لأهالي الوحدة المحلية لقرية نواي.

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