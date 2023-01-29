مساعد وزير الخارجية الأسبق لقناة الحياة: علاقات تاريخية تجمع مصر وأرمينيا

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ هناك علاقات وأواصر تاريخية بين مصر وأرمينيا في كل المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، وشاركت الجاليات الأرمينية في مصر بالعديد من المساهمات، سواء فيما يتعلق بالفن والثقافة والإعلام والسياسة، مثل نوبار باشا رئيس وزراء مصر الأسبق.

ارتبط الأرمن بكل ما هو جميل في مصر

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «ارتبط الأرمن بكل ما هو جميل في مصر من فنون وثقافات وصناعات صغيرة ومتوسطة وبنى تحتية وشركات ونوادٍ رياضية وثقافية، حيث ساهموا في عملية النمو والنهضة المصرية الحضارية عبر سنوات بقائهم في الوطن».

جولة مهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابع: «ختام الجولة الهامة التي قام بها الرئيس السيسي في الهند وأذربيجان وأرمينيا تعكس حرص مصر في هذه المرحلة شديدة الاضطراب على تكوين شراكات جديدة تستند إليها الدولة المصرية في وقت تتعرض فيه دول العالم المختلفة لأزمات اقتصادية وأزمة في أمن الطاقة وسلاسل القيمة الغذائية».