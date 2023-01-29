قناة الحياة تبرز إنشاء أول سوق حضارية نموذجية في قرية الروضة بالمنيا

عرضت قناة الحياة تقريرا بعنوان «ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.. يستمر العمل لإنشاء أول سوق حضارية نموذجية بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا».

وذكر التقرير، أن السوق الحضارية بقرية الروضة مقامة على مساحة 210 أمتار مربعة، وتضم 12 محلا ومبنى إداريا ومظلة لانتظار المواطنين ودورات مياه.

30% نسبة تنفيذ العمل بسوق قرية الروضة

وتبلغ نسبة تنفيذ العمل بسوق قرية الروضة التابعة لمركز ملوي 30%، علاوة على ذلك، فإنّ 34 ألف نسمة بقرية الروضة وعزب المباني وعدلي وجندي ومهران يستفيدون من السوق النموذجية.

ووفر إنشاء أول سوق حضارية نموذجية لأهالي قرية الروضة 40 فرصة عمل يوميا، ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرة حياة كريمة للقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل للشباب.