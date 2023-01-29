الذهب يتراجع عالميا اليوم.. واستقرار ملحوظ في مصر

قضت أسعار الذهب الفورية على مكاسب الجلسة، وانخفضت إلى 1.920 دولار للأوقية، لتواصل التراجع عن أعلى مستوى في 9 أشهر عند 1945 دولارًا، والذي لمسه في 25 يناير الحالي، حيث استوعب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأخيرة للحصول على تلميحات بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سياسته النقدية المتشددة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقوة عن الشهر السابق في ديسمبر.

نمو الإنتاج المحلي الأمريكي يتسبب في هبوط الذهب

في غضون ذلك، تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، التوقعات في الربع الرابع، وانخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، ما أضاف حيزًا مشددًا للبنك المركزي الأمريكي.

ويُتوقع أن يقلص بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل من 50 نقطة أساس في ديسمبر، بينما من المقرر أن يلتزم البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بزيادة قدرها 50 نقطة أساس.

أسعار الذهب في مصر

وسجلت أسعار الذهب محليا استقرار في الأسعار حيث سجل سعر عيار 21 نحو 1755 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2006 جنيهات، وعيار 18 نحو 1504 جنيهات، وعيار 14 نحو 1173 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.