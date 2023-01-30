أماكن انقطاع المياه اليوم في 3 محافظات.. اعرف المواعيد

تنقطع المياه اليوم الاثنين في عدة قرى ومدن في 3 محافظات للصيانة وغسيل المروقات، وفقا لشركات المياه بالأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم.

أماكن قطع المياه بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة ضعف وقطع المياه عن مناطق بولاق والعمرانية، لتحويل مسار مصرف ناهيا وحددت مواعيد قطع المياه وضعفها بداية من الساعة الثانية عشر صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة 10 صباحا، وقطعها عن منطقة بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية، بداية من الساعة 10 صباح اليوم وحتى الساعة 10 مساء ولمدة 12 ساعة.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا عن، انقطاع المياه اليوم بعدة قرى بمركز أبو قرقاص منها نزلة موسى وساقية موسى، وحددت مواعيد انقطاع المياه بداية من الساعة 9 صباحا وحتى يوم الأربعاء القادم ولمدة 48 ساعة، وذلك لعمل عداية مياه وخط انحدار ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة الأهالي بالقرى المتأثرة بقطع المياه اليوم.

أماكن انقطاع المياه اليوم بالمنوفية

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية بقطع المياه اليوم الاثنين عن عدة قرى بمراكز منوف وقويسنا وشبين الكوم والباجور والسادات وذلك للصيانة الدورية وتطهير الخزانات وغسل المروقات وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية موضحة أن مواعيد قطع المياه بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

وأهابت الشركات بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه فترة الانقطاع خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات، مع تلقي الاستفسارات على الخط الساخن للشركة 125.

وتوفر شركات المياه للمواطنين بالاماكن المتأثرة بقطع المياه مياه مجانية على سيارات تابعة للشركة، يمكن معرفة اماكنها بالتواصل الهاتفي بفرع الشركة.