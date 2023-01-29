جامعة إسلسكا الدولية: زيادة فرص التبادل الطلابي مع الجامعات الأجنبية

زار الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا الدولية المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور كريم الحناوي المدير التنفيذي للجامعة، اليوم، فرع جامعة UNIE Universidad الحديث في مدريد بدولة إسبانيا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة المصرية في عقد اتفاقيات شراكة وتوأمة مع كبرى الجامعات الأجنبية المرموقة، والتي تهدف لزيادة فرص التبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بما يسهم في زيادة وتعزيز قدرات وخيرات الطلاب ومهاراتهم مما يؤهلهم لسوق العمل ووظائف المستقبل، ومساعدتهم على بناء أساس أقوى لنموهم الشخصي والمهني والتعليمي.

التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بمختلف المجالات

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة إسلسكا مصر الدولية المعتمدة رسمياً من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الجامعة بصدد إنشاء أول كلية للفنون البصرية وإدارة الإبداع الرقمي في مصر، وذلك بعد الانتهاء من الحصول على كل الموافقات الرسمية من وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وتوجهات الدولة المصرية نحو وظائف المستقبل وتأهيل الكوادر والخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً ومما يلبي طموحات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، لافتة إلى أنه جرى تطوير كل البرامج الدراسية المختلفة للتماشي مع متطلبات المستقبل.

زيادة فرص وعدد المنح الدراسية الشاملة العام الدراسي الجديد

وأوضحت رئيس الجامعة، في بيان للجامعة، أن مجلس الأمناء قرر زيادة فرص وعدد المنح الدراسية الشاملة العام الدراسي الجديد، تصل لـ 100%، والمتفوقين رياضيا بنسبة تصل إلى 100% لمن يمثل مصر دوليا، بالإضافة إلى منح أخرى بنسبة 50% للطلاب المتفوقين، مشيرة إلى أن مجلس الأمناء يحدد عدد المنح كل عام ويوضح الشروط والقواعد الخاصة بها.