تعرف على أعلى عائد بالبنوك بعد إطلاق المصرف المتحد شهادات الـ25%

انضم المصرف المتحد لقائمة البنوك الأعلى من حيث العائد على شهادات الادخار بعد إصداره شهادة بعائد مرتفع يصل إلى 25% عند صرفه سنوياً و22.5% عند صرفه شهرياً وبآجال عام واحد فقط والعائد قابت طوال مدة الشهادة.

تفاصيل شهادات المصرف المتحد.. آجال وعوائد متنوعة

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك، فإصداراته الجديدة لم تقتصر على شهادات الـ25%، بل أضاف إليها شهادات بعائد سنوي ثابت يصل لـ 20% عند صرفه شهرياً و22.5% عند صرفه عند موعد الاستحقاق والشهادة مدتها 18 شهرا، أي عام ونصف، وبذلك انضم المصرف المتحد لقائمة الأوعية الأعلى بالسوق المحلية التي تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.

وكانت 4 بنوك محلية أخرى أصدرت شهادات بعائد مرتفع يصل إلى 25% و22.5% و20% على مدار الشهر الحالي وهي على الترتيب؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وQNB الأهلي.

شهادات الـ25% من البنك الأهلي وبنك مصر

أعلن أكبر مصرفين حكوميين إطلاق شهادات بلاتينية بآجل عام واحد فقط وعائد سنوي ثابت يصل إلى 25% عند صرفه بنهاية مدة الشهادة و22.5% عند صرفه شهرياً وذلك لفترة محدودة فالاكتتاب متاح حتى نهاية الشهر الحالي فقط، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف ويمكن الاقتراض بضمانها حتى 95% من قيمتها وشرائها متاح أونلاين أو من خلال زيارة أحد الفروع للبنكين.

شهادات البنك التجاري الدولي

يعد الـ CIB، أكبر بنوك القطاع الخاص بالسوق المحلية من حيث الأصول، أول بنك خاص يعلن إصدار شهادات العائد المرتفع والتي تمتد آجالها إلى عام ونصف ويصل عائدها إلى 22.5% عند صرفه بنهاية مدة الشهادة و20% عند صرفه شهرياً، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف.

شهادات QNB الأهلي-مصر: الشراء يبدأ من 1000 جنيه

شهادات بنك QNB الأهلي مثلها مثل شهادات البنك التجاري الجديدة، فيما تتميز بأنَّ الاكتتاب أو شراء الشهادة يبدأ من 1000 جنيه فقط ومضاعفات الألف، وتتشابه في العائد السنوي الثابت الذي يصل إلى 22.5% عند صرفه بنهاية المدة أي بعد 18 شهرا، و20% فقط عند صرفه شهرياً.