وجبات غذائية مليئة بالبروتينات بديلة للحوم والدواجن.. منها الكشري

تعتبر اللحوم والدواجن من المصادر الغنية بالبروتينات ولكنها ليست الوحيدة التي تحتوي على البروتين بنسبة عالية، بحسب ما قالته الدكتورة هبة الحمامي دكتورة التغذية العلاجية لـ«الوطن» فمن خلال السطور التالية نستعرض الوجبات البديلة.

قالت الدكتورة هبة الحمامي إن تناول البروتينات بشكل يومي سواء للأطفال في مرحلة النمو أو الكبار لبناء العضلات بشكل جيد فانه قد يصاب البعض بالخوف والقلق من عدم قدرتهم على توفير البروتين، بشكل يومي، بسبب اعتقادهم أنه متوفر في اللحوم فقط، متجاهلين وجبات أخرى غنية بالبروتين، مما يؤدي إلى إصابة الشخص بأمراض سوء التغذية والضعف العضلي.

5 بدائل للحوم والدواجن

وأضافت الحمامي، أن الأصناف الـ 5 البديلة للحموم والدواجن تشمل:

- البقوليات مثل «الفول والعدس، اللوبيا، الفاصولياء» وتعد مصدرا غنياً بالبروتين، وتكتمل فائدتها لتصبح بروتين عالي القيمة عند اضافتها في طبق واحد، مثل الكشري، ومن الممكن إضافة البقوليات إلى السلاطة.

- جنين القمح، والذي يتواجد داخل حبة القمح، و يتميز أيضا باحتوائه على قدر عال من البروتين.

- الكينوا وهو نوع من أنواع الحبوب ويتميز باحتوائه على البروتين الوفير، الأحماض الأمينة الأساسية، ويفضل إضافته إلى الطبق الرئيسي.

- زبدة الفول السوداني بها نسبة كبيرة من البروتينات، ومن الممكن إضافتها إلى العصائر والمشروبات المختلفة.

تحسين وظائف القلب

- بذور الكتان أيضا بها نسبة عالية من البروتين، بجانب احتوائها على الأحماض و اوميجا 3 المفيدة لتحسين وظائف القلب والمخ.

وبتناول تلك الأصناف يضمن حصول الجسم على البروتين من مصادر متنوعة ومختلفة.