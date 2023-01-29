أستاذ مخ وأعصاب لـ إيمان الحصري: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض آلزهايمر

قال الدكتور ماجد عبدالنصير أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة القاهرة ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب، إنه يجب أن نفرق بين النسيان الذي يحدث بطريقة طبيعية مع تقدم العمر ومرض آلزهايمر، مشيرًا إلى أن التفرقة الأساسية تكمن في أن آلزهايمر مميز بأن عدم التذكر فيه يكون مضطردا، حيث يزيد يوما عن يوم، والقدرة على التذكر تكون مختلفة، كما أن السيدات أكثر عرضة للإصابة بآلزهايمر، بحسب قوله.

وأضاف عبدالنصير خلال تصريحات عبر تطبيق ZOOM مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC: «لا يوجد بها يوم جيد وآخر سيئ، لأنه يسير بوتيرة مطردة إلى الأسوأ، لكن النسيان المصاحب للتقدم في العمر أو الإرهاق وعدم النوم بشكل جيد أو الضغوط النفسية، فإن وظيفة المخ تتأثر والأداء الذهني كذلك، ولكن عندما ينام الشخص بشكل جيد، فإن أداءه الذهني يكون أفضل والذاكرة تتحسن كثيرا».

بعض علامات الخطر

وتابع أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة القاهرة ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب: «مرض آلزهايمر قد يؤثر على وظائف أخرى، لكن النسيان هو الأفضل، ونرى المريض ينسى الأمور الحديثة، لكنه قد يتذكر الأمور القديمة ويحكيها بالتفصيل، مشكلة التسجيل لدى مريض آلزهايمر بها مشكلة، ولكي أتذكر حقيقة معينة يجب أن تدخل مخي بطريقة صحية وبالتالي أستطيع استعادتها بطريقة منضبطة».

وواصل: «عندما لا نتذكر أسماء الأشخاص الذين نعرفهم، فإن هذا الأمر قد يكون عرضا يؤشر إلى بداية آلزهايمر، والأزمة في مرض آلزهايمر أن شراسته تزداد بمرور الأيام، ومن الأعراض التحذيرية أيضا نسيان الأماكن، وهذا أيضا من المؤشرات التي يجب أن نحذر منها».

آلزهايمر من الممكن أن يصيب الإنسان قبل عامه الستين

ولفت، إلى أن آلزهايمر من الممكن أن يصيب الإنسان قبل عامه الستين، كما أنّ العامل الوراثي أحد الأسباب الإصابة به، كما أن هناك عوامل تؤدي إلى الخطر على المخ وتجعله لا يؤدي بطريقة صحية مثل السمنة المفرطة وعدم السيطرة على مرض الضغط المرتفع ومرض السكري والتدخين ونسبة الكوليسترول العالمي في الدم، كما أنه كلما زاد مستوى التعليم كان ذلك شيئا وقائيا لأن مخزون المخ الاستراتيجي يكون أعلى ويحافظ على وظيفته لأكثر فترة ممكنة.