«أنا هنا».. سوار ذكي لخدمة مرضى ألزهايمر من إبداع «ياسين»

عشق الطالب ياسين علي، صاحب الـ15 عاما، مجال البرمجة والبحث العلمي وريادة الأعمال، وبإبداعاته الملموسة تمكن من اقتناص المركز الأول في تصفيات المنتدى الأفريقي الآسيوي للابتكار، واًصبح مدربا معتمدا في مركز التطوير التكنولوجي بمنظمة التربية والثقافة والعلوم وأكاديمية انطلاقة للعلوم الإدارية والبحث العلمي بمحافظة الإسكندرية.

سوار ذكي مستدام

تمكن ياسين، من ابتكار سوار ذكي مستدام يمكنه أن يحدد مكان مريض ألزهايمر إذا خرج دون مرافق، كما يذكره بمواعيد علاجه ومقابلاته الشخصية ويمكن التحكم فيه من خلال تكنولوجيا إنترنت الأشياء والواي فاي.

سعر التطبيق في متناول الجميع

تحدث المخترع الصغير عن تفاصيل ابتكاره عبر مداخلة بتطبيق ZOOM ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، قائلا: ابتكاري اسمه «أنا هنا»، يقوم بدمج الرعاية الصحية والرفاهية في جهاز واحد، وسعر السوار الذكي في متناول الجميع.

وقالت الدكتورة بسنت فاروق، المشرف على المشروع، إنها مسؤولة عن الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة مصر التعليمية، وتابعت فكرة التطبيق منذ البداية حتى تصميمه، مؤكدة أنه ينافس في مسابقات دولية ومحلية وحصد مراكز متقدمة.