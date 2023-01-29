المخرج يسري نصر الله لـ مصطفى عمار: «عودة الأبن الضال» ليوسف شاهين ترك أثرا كبيرا

قال المخرج الكبير يسري نصر الله، إن أفلام الراحل يوسف شاهين دائما تترك أثرا في نفوس المشاهدين، حيث أنه شاهد الكثير من أفلامه في السينما، إلا فيلم «باب الحديد»، غير أن فيلم «عودة الابن الضال»، ترك أثرا كبيرا في نفسه خلال فترة السبعينيات.

نصر الله: الجزائر قامت بإعادة إنتاج فيلم «عودة الأبن الضال»

وأضاف «نصر الله» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، المذاع على «OnSport Fm»، أن أول مقال كبير كتبه كان لفيلم «عودة الابن الضال»، بعدما أعادت دولة الجزائر إنتاجه بتعاون مصري جزائري.

نصر الله: مشاهد الفيلم كلها لمستني جدا

وأوضح: «دي حاجة كانت بالنسبة ليا صادمة، كنت بشوف الفيلم ده مرتين يوميا، وأجبرت صحابي أنهم يتفرجوا عليه، وحققت نجاح بشكل كبير بسبب المشاهدات، ومشاهد الفيلم كله دخلت قلبي ولمستني جدا».