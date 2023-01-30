مدرب رياضي يخصص صالة جيم بكفر الشيخ لغير القادرين: «أقل حاجة أقدمها»

أطلق مدرب رياضي بمحافظة كفر الشيخ مبادرة لحث الأفراد على ممارسة الرياضة، وذلك من خلال تخصيص صالة الجيم الخاصة به لغير القادرين، معلناً عن رغبته في التخفيف عن بعض الأسر المتعففة الأولى بالرعاية والتي ترغب في ممارسة أولادهم للرياضة، لوقايتهم، وحمايتهم من الوقوع في مخاطر وبراثن الإدمان.

تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة

وناشد المدرب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الجميع دعم الفئات الأولي بالرعاية، وتفاعل معه الكثيرون من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مطالبين جميع المدربين الرياضيين، بتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وتخفيض أسعار الاشتراكات.

المبادرة للتخفيف عن الأسر الأولى بالرعاية

«اشتراكات الجيم زادت خلال الفترة إللي فاتت، وتضامناً مع الأسر الأولى بالرعاية قلت لازم أطلق مبادرة حلوة للتخفيف عنهم، خاصة إن في أسر كتير ولادهم نفسهم يلعبوا رياضة، ويكون جسمهم مثالي زي أصحابهم، بس مش بيقدروا على الاشتراكات»، بهذه الكلمات بدأ الكابتن أحمد الأطير، صاحب الـ33 عاماً، ابن مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، خريج كلية التربية الرياضية، ومدرب رياضي، حديثه لـ«الوطن».

«الأطير»: أسر كتيرة نفسهم أولادهم يمارسوا رياضة بشكل صحيح واحترافي لكن مش قادرين علي التكاليف

ويضيف «الأطير»، «أي طفل النهاردة تحت 18 سنة هيروح يطلب من أهله فلوس علشان يمارس رياضة ممكن يتقابل بالرفض، والطفل ده عنده طاقة، ولازم يعمل نشاط لأنه لو معملش رياضة أكيد هيعمل حاجة غلط، وأنا حبيت إني أكون سبب في منع بعض الناس إنهم يوصلوا لمرحلة يعملوا فيها الغلط، وكمان أولياء الأمور إللي بتتواصل معايا بتبقي عاوزة ابنها يعمل إللي نفسه فيه ويمارس رياضة بشكل صحيح واحترافي لكن مش قادر على التكاليف».

«الأطير»: المبادرة لا تذكر وشيء بسيط نقدمه للناس

يمد «الأطير» يد العون إلي الشباب والأطفال الذين يرغبون في ممارسة الرياضة دون تحمل أي تكاليف: «أي شخص غير قادر أنه يدفع الاشتراك هييجي الصالة عندي، وهياخد أحلي برنامج نطبقه، ويستلم أفضل نتيجة، وأي أب نفسه يعمل لابنه فترة إعداد ومش قادر يبعتهولي بس ونعمله أفضل برنامج ويستلم أفضل نتيجة، الأولوية لأهلي وناسي، والأسر المتعففة لهم حق علينا، ولو كانت المبادرة لا تذكر كشيء بسيط نقدمه للناس، فاحنا كلنا غارقين في نعم الله وستره وفضله، وأنا بعملها من غير ما أسأل حتى على تفاصيل الشخص إللي جايلي، والناس كلها مشجعاني فيها بشكل جميل جداً».

تفاصيل البرامج الرياضية التي يتم تطبيقها على الشباب

ويتابع «الأطير»، «أي حد بيقول أنه مش هيقدر يدفع ثمن الاشتراك بيختار البرنامج إللي هو عاوزه، وبنطبقه، وبنتحاسب على النتيجة زي ما يكون دافع الاشتراك بالظبط، وكمان بفهمه تفاصيل البرنامج إللي هو بيكون حاجة من البرامج دي: لياقة بدنية عامة، أو لياقة بدنية مستوي متقدم، أو إعداد بدني خاص لجميع الألعاب سواء فردية أو جماعية، أو تخسيس، أو كمال أجسام، أو ألعاب قتالية، ونظام الشغل عندنا إن العميل بيتناقش في النتيجة إللي حققها وهل هي مرضية بالنسبة له ولا لأ، وبناءً عليه من حقه ياخد فترة تانية إذا محققش نتيجة مرضية».