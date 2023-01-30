محافظ جنوب سيناء يعلن موعد انطلاق المهرجان العربي لسباقات الهجن بشرم الشيخ

تستعد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لاستضافة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن، بمشاركة دول عربية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مضمار الهجن بشرم الشيخ جاهز لاستضافة المهرجان المقرر عقده مارس المقبل، موضحا أنه جرى إقامة سباق تنشيطي في 18 من الشهر الماضي بمشاركة 1100 متسابق محلي بهدف التأكد من جاهزية المضمار لاستضافة المهرجان العربي.

وأوضح «فودة»، أن المحافظة تحتفل في مارس بالعيد القومي للمحافظة الذي يواكب عودة طابا إلى مصر عن طريق معركة التحكيم، مشير إلى أن اختيار توقيت المهرجان ممتاز لأنه يواكب احتفالات العيد القومي.

الإمارات قدمت دعما كبيرا من أجل تطوير المضمار

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مضمار الهجن بشرم الشيخ أصبح واحدًا من أهم مضامير الهجن في العالم، إذ جرى تجهيزه وفقا لأحدث ما وصلت إليه تقنيات مضامير الهجن في العالم، موضحا أن دولة الإمارات قدمت دعما كبيرا من أجل تطوير المضمار.

وأشار إلى أنه جرى نقل الخبرات الإماراتية في مجال سباقات الهجن وتطبيقها في مضمار الهجن بشرم الشيخ، ليكون مستعدًا لاستضافة سباقات دولية، وقال إنه جري الانتهاء من أعمال التطوير والتي شملت المقصورة الرئيسية، وتراك المضمار، وعزبة الهجن، ومسجد وقرية التراث، بالإضافة إلى وحدة بيطرية.

الانتهاء من الوحدة البيطرية المقامة بمضمار الهجن

من جانبها، قالت الدكتورة رحاب الجوهري مدير عام الطب البيطري بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من الوحدة البيطرية المقامة بمضمار الهجن بشرم الشيخ على مساحة 500 متر مربع.

وأشارت مدير عام الطب البيطري بجنوب سيناء، إلى أن المضمار يضم مكاتب وعيادات ومكانًا لحجر الإبل والكشف عليها، مؤكدة أن الهدف من إنشاء هذه الوحدة هو توقيع الكشف عن المنشطات الخاصة بالجمال وعلاج الإصابات التي تتعرض لها الجمال خلال السباقات، إذ أن العيادة البيطرية تضم معمل تحليل منشطات ومركز تطعيم.