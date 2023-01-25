يتابع المواطنين من عملاء البنوك المصرية، موعد إيقاف شهادات بنك مصر والبنك الأهلي ذات العائد المرتفع 25%، والتي تم طرحها في بداية شهر يناير الجاري، للاستفادة من العائد المادي الكبير الذي تحققه هذه الشهادات قبل إيقاف العمل بها، بعد إعلان البنوك أسعار فائدة جديدة في الفترة الأخيرة على المنتجات البنكية.

وظلت شهادات ادخار البنك الأهلي وبنك مصر ذات المرتفع 25% و22.5%، محل بحث واهتمام المواطنين خلال الفترة الماضية، للاستفادة منها بتحقيق عائد مرتفع، وجاء ذلك بعد إعلان أسعار الفائدة الجديدة على المنتجات المصرفية، والتي تجرى كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

موعد إيقاف شهادات بنك مصر والبنك الأهلي ذات العائد المرتفع 25%

وكان محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أعلن في وقت سابق، عن أن شهادة «طلعت حرب» ذات العائد السنوي المرتفع 25%،؜ حققت الهدف المطروحة من أجله، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف الشهادة بحد أقصي نهاية هذا الشهر.

فيما أعلن البنك الأهلي المصري، إيقاف شهادة الادخار ذات العائد المرتفع 25%، قبل نهاية الشهر الجاري التي حققت حصيلة بلغت 260 مليار جنيه.

الحصيلة الادخارية للبنكين من الشهادات

وأشارت البيانات الخاصة ببنكي، مصر والأهلي إلى أنّ الحصيلة الادخارية للبنكين من خلال طرح شهادات 25% و22.5% بلغت نحو 340 مليار جنيه.