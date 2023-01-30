اليوم.. إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي بمدارس الجيزة

تبدأ مدارس محافظة الجيزة، إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، اليوم، وذلك وفقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بشكل موحد على مستوى المحافظة وعلى مدار أيام متتالية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، إعداد جدول لإعلان نتائج صفوف النقل «الابتدائية والاعدادية والثانوية»، لتفادي التكدس داخل المنشآت التعليمية أثناء إعلان النتائج.

مواعيد اعلان نتائج صفوف النقل

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جداول بمواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل كالتالي:

- يوم الأحد 29 يناير: إعلان نتيجة الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

- الإثنين 30 يناير: إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي.

- الثلاثاء 31 يناير: إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي.

- الأحد 5 فبراير: إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي.

- الإثنين 6 فبراير: إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

وفقاً للقرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة والتقييم للصف الخامس الابتدائي تعلن النتيجة بالألوان كالتالي:

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة «85 لأقل من 100».

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة «65 لأقل من 85».

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من «50 لأقل من 65».

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من «1 لأقل من 50».