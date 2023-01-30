«التعليم» لـ«التاسعة»: لا صحة لإلغاء أجزاء من مناهج رابعة وخامسة ابتدائي

نفى شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حذف بعض الأجزاء في مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي، قائلا إننا نشهد كما كبيرا من الشائعات على السوشيال ميديا ونحاول الرد عليها حتى لا يتم إرباك أولياء الأمور، من خلال بيان للرد على بعض الشائعات.

تسليم كتب الترم الثاني بشكل جديد

وأضاف شادي زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الكتاب الخاص بالترم الثانى لمناهج الصف الرابع والخامس الابتدائى سيتم تسليمها بشكل جديد بعد التعديلات حتى تكون المناهج متزامنة مع الخريطة الزمنية، ولا تخل بنواتج التعلم، والتركيز على المفاهيم الكبرى.

ولفت إلى أن هناك تعديلات للمناهج لتكون متناسبة مع الطلاب، لافتا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، يتابع الرأي العام وشكاوى أولياء الأمور.

تعديل أجزاء من المناهج وليس حذفها

وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم المناهج للطلاب بشكل كامل، مؤكدا أنه تعديل وليس حذف دون إخلال بالمنهج.