«القوى العاملة» تعلن عن تدريب مهني مجاني على «الطاقة الشمسية»

أعلنت الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، بدء التقديم علي دورتي تدريب الطاقة الشمسية في محافظة أسوان بمركزي تدريب المحمودية وكلبشة، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من غدًا الأحد؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

تدريب الشباب من الجنسين

وأوضح أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، أن ذلك يأتي أيضا في إطار التعاون بين مديرية القوى العاملة بأسوان وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، بهدف تدريب الشباب من الجنسين والشباب من ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل خاصة على «الطاقة الشمسية»، مشيرًا إلى أن مدة الدورة 26 يوما تدريبيا، بمركز التدريب المهني (المحمودية - كلبشة).

وأضاف رئيس الإدارة، أنه في ختام الدورة التدريبية سوف يتم منح المتدربين شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى بدل انتقال نقدي يومي قدره (40 جنيهًا) لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة التدريبية، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وأيضا تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب.

رابط التقديم

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أنه من شروط التقديم : الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، وحُسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد على 35 سنة، على أن يكون التقديم اونلاين على موقع الوزارة https://trmom.manpower.gov.eg/، أو التقديم بمقر ديوان مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان: كورنيش النيل - مجمع المصالح الحكومية رقم 1 – أسوان من الساعة 8 صباحًا حتي الساعة 2 ظهرًا، وسيتم تحديد وعقد مقابلات الاختيار بمقر ديوان مديرية القوي العاملة بأسوان.