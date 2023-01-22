الكتاب المدرسي كلمة السر في امتحان اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية

الكتاب المدرسي كلمة السر في امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة جنوب سيناء، حيث جاء سهلا في متناول الطالب المتوسط، وفقا لتصريحات الطلاب محمد حمدي، وياسر خالد وجمال علي.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه يتابع يوميا امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023، ولم تتلق غرفة عمليات المحافظة أو التربية والتعليم أي بلاغات بشأن الامتحانات في اليوم الثاني.

عقل يتفقد لجان شرم الشيخ

نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا ذكرت فيه، أن محمد عقل وكيل وزارة التربية، تفقد في ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 صباح اليوم الأحد، مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بإدارة شرم الشيخ.

وتفقد عقل لجان الامتحان، بمادة اللغة الإنجليزية الفترة الأولى، واطمأن على حسن سير اللجان، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، وطالب بمنع اصطحاب أجهزة المحمول باللجان.

غرفة عمليات الشهادة الإعدادية

قال عقل، إن غرفة عمليات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول يناير 2023 لمتابعة سير أعمال الامتحانات وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات لم تتلق أي بلاغات.

وأوضح أن غرفة العمليات تضم في عضويتها سلوى الشيخ مديرة التعليم العام، إبراهيم هجرس موجه عام اللغة العربية، عبد الفتاح محمود مبارك، موجه عام الدراسات الاجتماعية، أسماء محمد الصديق رئيس قسم التعليم الإعدادي، وحيد أحمد عزمي مدير إدارة الشؤون الإدارية، أسامة سمير مساعد مسؤول أمن المديرية.