10 خطوات للتعامل مع تظلمات نتائج امتحانات كلية الدراسات الإسلامية بدسوق

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، التابعة لجامعة الأزهر، في محافظة كفر الشيخ، بإشراف الدكتور جمال عبد الوهاب الهلفي، عميد الكلية، آلية التعامل مع تظلمات الطلاب من نتائج الامتحانات.

آليات التعامل مع تظلمات الطلاب من نتائج الامتحانات

وذكرت الكلية، في بيان لها، إن آلية تظلمات الطلاب من درجات التحريري لأي مقرر طبقًا للخطوات التالية:

- يتقدم الطالب خلال أسبوعين من ظهور النتيجة بطلب إلى الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب متضمنًا رغبته في إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر «يسميها الطالب»، والذى يقوم بدوره وكيل الكلية بإحالته لشئون الطلاب لإعداد الاستمارة الخاصة بذلك بعد سداد الرسوم المقررة «طبقًا لقرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن» وإعلان نتيجة الالتماس للطالب بعد أسبوعين آخرين متضمنًا درجة الشفوي والتطبيقي والتحريري.

- يقوم الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بتوجيه الاستمارة إلى رئيس الكنترول المختص ببحث النقاط الآتية:

- التأكد من تصحيح كل أجزاء السؤال، ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعها مطابق لدرجة السؤال والتى تميز بوضعها داخل مربع، وفي حالة عدم تصحيح سؤال أو جزء منه يُستدعى أستاذ المادة لتصحيحه وفقًا لنموذج إجابة يُطلب من أستاذ المادة.

التأكد من نقل جميع درجات الأسئلة على غلاف كراسة الإجابة، والتأكد من مطابقتها له، وفي حالة نقل درجة سؤال إلى غلاف الكراسة بقيمة خطأ يتم تصويبها بمعرفة الكنترول بقلم مغاير.

- التأكد من صحة مجموع درجات الأسئلة بالأرقام والتفقيط «وفي حالة وجود خطأ في الجمع يقوم الكنترول بإعادة الجمع بقلم مختلف».

- التأكد من مطابقة مقام الدرجة على الكراسة لدرجة التحريري طبقًا للائحة الكلية «لابد من كتابة مقام الدرجة على كل كراسة من قبل المصحح»، وفي حالة وجود اختلاف في درجة المقام عن درجة اللائحة يقوم الكنترول المختص باستدعاء أستاذ المادة والذي يقوم بعمل تغيير أخصائي للدرجات ويحاط وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بذلك، والذي بدوره يُحيط عميد الكلية ورئيس القسم المختص بالواقعة لمنع تكرارها.

- التأكد من وجود درجة أعمال السنة «عملي - شفوي» للطلاب وإعادة رصدها مرة أخرى.

- في حالة وجود اختلاف في نتيجة الطالب في مقرر أو أكثر سواءا بالزيادة أو النقصان والتى يترتب عليها تعديل نتيجة الطالب ترفع مذكرة من رئيس الكنترول المختص إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والذى بدوره يرفعها إلى عميد الكلية لعرضها على مجلس الكلية.

- يتم عرض قرار مجلس الكلية بهذا الشأن على الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لاتخاذ ما يلزم.

- يتم الرد علي التظلم في خلال أسبوع من غلق باب التظلم.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت في عام 1994، وتضم 3 أقسام يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بها، وهي قسم اللغة العربية، وقسم الدراسات الإسلامية، وقسم أصول الدين.