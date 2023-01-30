تصدير 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، نشاطًا في حركة تداول البضائع وصولًا وسفرًا، كذلك شهدت حركة استقبال ومغادرة السفن، من وإلى موانئ الهية انتظامًا، وفقًا لنظام كل ميناء، كما بلغ حجم التداول اليوم الإثنين 11 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة.

12 سفينة متراكية على أرصفة موانئ الهيئة

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لـ موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة موانئ الهيئة، بلغ 12 سفينة، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 641 شاحنة و36 سيارة.

وأوضح بيان الهيئة، أن حركة تداول الواردات، سجلت 3000 طن بضائع، و319 شاحنة و17 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و322 شاحنة و19 سيارات.

ميناء سفاجا يستقبل السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس

وذكر البيان، أن ميناء سفاجا يشهد اليوم استقبال السفينتين دليلة وبوسيدون إكسبريس، ومغادر السفينة أمل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتان دليلة والحرية 2.

كما تم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و200 شاحنة بميناء نويبع، يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين ايلة وبريدج وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1070 راكب بموانيها.