وفاة الدكتور إبراهيم مهدي عميد تجارة المنصورة الأسبق.. أحد أهم العلماء في الرياضيات

نعت جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، الدكتور إبراهيم مهدي، عميد كلية التجارة الأسبق، وأحد المؤسسين للجامعة، الذي تخرج على يديه أجيال في تخصصات الرياضيات والتأمين والإحصاء، وأحد أهم العلماء في مصر بمجال تخصصه وكان له بصمة بارزة خلال تولية عمادة الكلية على مدار 9 سنوات، لثلاث دورات متتالية، كما أنه تولي رئاسة نادي المنصورة الرياضي لدورتين.

وحددت أسرته موعد صلاه الجنازة من مسجد العيسوي بالمنصورة بعد صلاه العصر، فيما سيتم تحديد موعد العزاء لاحقا.

وأصدرت جامعة المنصورة، بيانا نعت فيه الدكتور إبراهيم مهدي، جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة المنصورة رئيسا ونوابا وجميع منسوبي الجامعة، الدكتور إبراهيم المهدى - الأستاذ بقسم الإحصاء والتأمين وعميد كلية التجارة الأسبق جامعة المنصورة والذي وافته المنية، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وانزل على أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون».

عميد طب المنصورة ينعى الدكتور إبراهيم مهدي

ونعى الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب جامعة المنصورة، الراحل، في بيان جاء فيه «ببالغ الحزن والأسي تنعي كلية طب المنصورة فقيد جامعة المنصورة العظيم الدكتور إبراهيم المهدي، أحد الأعمدة الكبيرة لكلية تجارة المنصورة، ووالد كل من الصديق العزيز الدكتور طارق المهدي أستاذ الجراحة والأخ الفاضل الدكتور خالد المهدي مدير الإدارة الصحية بالجامعة والدكتور محمد المهدي وكيل كلية الهندسة، تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة».

رحلة الدكتور إبراهيم مهدي العلمية

يذكر أن الدكتور إبراهيم محمد مهدي بدوي، حاصل على الدكتوراه في 1977 في تخصص التأمين ورياضياته في مصر، حاصل على ماجستير في 1974 في تخصص الرياضيات والتأمين، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في 1971 في مصر حاصل على بكالوريوس في 1959 في تخصص محاسبة في مصر، وحاصل على جائزة الجامعة التقديرية في 1997 من جامعة المنصورة.