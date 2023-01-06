جامعة المنصورة تنعى طالبين.. «إبراهيم» مات على فراشه و«رحمة» بمرض مناعي

حالة من الحزن الشديد بين طلاب جامعة المنصورة وخاصة طلاب كليتي الهندسة والتمريض، إثر وفاة طالب وطالبة، في نفس اليوم، الأول وفاة طبيعية فوجئت أسرته بوفاته وهو نائما، والطالبة الثانية ماتت بمرض مناعي واحتاجت إلى أدوية غالية الثمن ودشن زملائها لها حملة لجمع التبرعات إلا أنها توفيت قبل أن تحصل على العلاج.

وتوفى كل من الطالب إبراهيم هاني، بالفرقة الثانية بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنصورة، وتوفيت الطالبة رحمة محمود إبراهيم الباز، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التمريض جامعة المنصورة، من قرية منية سندوب بالدقهلية.

بيان لنعي طالب وطالبة في جامعة المنصورة

وأصدرت جامعة المنصورة، بيانين لنعي الطالبين، جاء في الأول: «ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة المنصورة رئيسا ونوابا وجميع منسوبي الجامعة الطالب إبراهيم هاني بكلية الهندسة جامعة المنصورة، الذي وافته المنية اليوم، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وأنزل على أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون» كما أصدرت بيان مماثل نعت فيه الطالبة رحمة محمود.

وأكد زملاء الطالب إبراهيم هاني، أن وفاته طبيعية خلال نومه، وأن أسرته فوجئوا بوفاته، وسادت حالة من الحزن الشديد على فراقه.

زميل الطالب المتوفى: قلبي وجعني

وقال محمد ناجي، أحد زملاء إبراهيم هاني، لـ«الوطن»،: «قلبي وجعني قوي على إبراهيم، لا أصدق الخبر ولا أستطيع استيعاب أنني لن أراه بعد اليوم، أن حقيقي في صدمة كبيرة، وهو كان من أكثر الناس احتراما وأدبا ومن أفضل الزملاء في كليتنا، لكن هذا هو قدره وعمره أنتهي وندعو له بالرحمة والمغفرة».

وفاة رحمة بمرض مناعي

وظلت الطالبة رحمة محمود، طالبة بالفرقة الثانية كلية التمريض، جامعة المنصورة ومقيمة بقرية منية سندوب، المنصورة، محجوزة بالعناية المركزة في مستشفى الباطنة التخصصي عدة أيام متأثرة بإصابتها بمرض مناعي بعد تشخيص الأطباء أنها مصابة بمرض الذئبة الحمراء المناعي النشطة، وكانت تحتاج إلى 5 جرعات من دواء IVIG المناعي وسعر الحقنة الواحدة 40 ألف جنيهًا إلا أنها توفيت اليوم.