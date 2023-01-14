انطلاق قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 17» إلى القصير في البحر الأحمر

انطلقت قافلة جامعة المنصورة الشاملة «جسور الخير 17» صباح اليوم السبت، إلى مدينة القصير بالبحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

توقيع الكشف الطبي على الأهالي

وقالت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، إن القافلة ستقدم خدماتها الطبية الشاملة والمتكاملة إلى أهالي مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وتتضمن فعاليات توقيع الكشف الطبي على الأهالي في مُختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية من صيدلية القافلة بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة، وتضمن عددًا من الفعاليات الترفيهية والتوعوية التي ينظمها فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وعملت إدارة القافلة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة جميع أعضائها وسلامة الأهالي المنتفعين من خدمات القافلة.

توفير ونشر الرعاية الصحية

تأتي هذه القافلة ضمن خطة الجامعة للمساهمة في توفير ونشر الرعاية الصحية في كافة أنحاء الجمهورية، وحرصاً منها على تعظيم دورها في خدمة المجتمع واستكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة التي بدأتها جامعة المنصورة في 2018م، لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجاً، ومن المقرر أن تستمر فعاليات القافلة حتى مساء الأربعاء الموافق 18 يناير الجاري.

وأوضحت جامعة المنصورة، أن الدكتور محمود المليجي سبق تحرك القافلة بالتوجه إلى القصير لمتابعة كافة الاستعدادات لضمان نجاح القافلة.