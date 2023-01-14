جامعة المنصورة تحقق أعلى معدل لحسم الشكاوى الحكومية 2022

قال الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إن تحقيق الجامعة لأعلى معدل لحسم الشكاوى الحكومية لعام 2022 بمعدل 99%، يرجع إلى تبنيها منظومة الشكاوى الحكومية منذ عام 2017 التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء، إذ تم تشكيل فريق عمل من موظفي الجامعة، الذي أصبح نقطة الاتصال بين الإدارة والكليات والقطاع الطبي.

المتابعة والحل أول بأول للمشكلات

وأضاف «خاطر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين دعاء جاد الحق وهشام عبد التواب ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه قام منذ توليه مسؤولية رئاسة الجامعة بعمل «جروب» يضم فريق العمل بإدارة الشكاوى يتم متابعته أول بأول، وهو ما ترتب عليه إنجاز الشكاوى وتقديم الحلول لها أول بأول، كاشفًا أن معدل الإستجابة كان 95% حتى يونيو 2022، وهو ما تبعه توجيه للفريق بضرورة تحقيق التميز على الجامعة المصرية من خلال تحقيق أعلى معدل للإستجابة، وهو ما تحقق بالفعل.

معظم الشكاوى خاصة بالقطاع التعليمي والطبي

وأوضح رئيس جامعة المنصورة أن معظم الشكاوى الورادة للجامعة تتعلق بشكاوى الطلاب بخصوص القطاع التعليمي مثل مشكلات القبول أو التظلم بمشكلة تعليمية إضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بالمجال الطبي، كاشفًا أن معدل حل المشكلات الطبية وصلت إلى 100%، وأن الجامعة ليس بها اي مشكلة تتعلق بالمجال الطبي.