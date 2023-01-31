غدا.. بدء صرف معاشات فبراير 2023 لأكثر من 10 ملايين مواطن

ساعات قليلة ويبدأ أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش صرف مستحقات شهر فبراير 2023، إذ يتمّ الصرف لأكثر من 10 ملايين و800 ألف صاحب ومستحق، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة سواء الخاصة بالبنوك أو البريد، ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بدءا من غدٍ الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023.

الحدان الأدنى والأقصى للمعاشات 2023

وتزامنًا مع صرف معاشات شهر فبراير 2023، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه تم تحديد الحد الأدنى وكذلك الحد الأقصى لمعاش المواطن الذي تنتهي خدمته في يناير 2023، إذ تمّ تحديد الحد الأدنى ليكون 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى 8720 جنيها.

بنك ناصر: تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM بالنقدية باستمرار

من جهته، أوضح بنك ناصر الاجتماعي أنَّه استعدادًا لصرف معاشات شهر فبراير 2023، تم تزويد ماكينات الصرف الآلي ATM بالنقدية باستمرار، بجانب توفير خدمة صرف المعاشات من منافذ شركة «فوري».

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين من أبرزها لاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، كما طرح 15 خدمة إلكترونية أخرى.