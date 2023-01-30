تطورات الحالة الصحية لـ نادر أبو الليف.. مشاكل في عضلة القلب

كشف الفنان نادر أبو الليف، عن أخر تطورات الحالة الصحية له، بعدما تعرض لأزمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، موضحًا أنه جرى احتجازه بالمستشفى بعد شكواه من وجود صعوبات شديدة في التنفس.

أنا مُصمم أخرج النهاردة من المستشفى

وقال نادر أبو الليف، لـ«الوطن» عن الحالة الصحية، إنّ معاناته في التنفس، تعود إلى ضعف في عضلة القلب، إذ خضع للفحوصات الطبية اللازمة خلال الساعات القليلة الماضية للوقوف على طبيعة الحالة، مشيرا إلى أنّ موعد خروجه من المستشفى لم يُحدد بعد، قائلًا بصعوبة شديدة: «لسه مستني الأطباء هيقولوا هخرج أمتى.. لكن أنا مُصمم أخرج النهاردة إنّ شاء الله».

حملات دعم لـ أبو الليف بعد دخوله المستشفى

وحرص عدد كبير من زملاء نادر أبو الليف، على دعمه خلال الساعات الماضية، بعد تراجع الحالة الصحية ودخوله المستشفى، إذ طالبوا متابعيهم بالدعاء له لحين التماثل للشفاء والعودة إلى منزله وممارسه حياته بشكلٍ طبيعي.

وكان نادر أبو الليف، قد تعرض لحادث سير قبل شهورٍ قليلة، إذ أنقذته العناية الإلهية وأسرته من موت محقق، حيث اشتعلت النيران في سيارته، وذلك حسبما أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، آنذاك، حيث قال: «الحمد لله عربيتي ولعت وربنا نجانا».