التجار يدشنون مبادرة لخفض أسعار الدواجن في الأسواق.. هامش ربح بسيط

شهدت الأسواق مبادرة جديدة من التجار المنتسبين للغرف التجارية، لخفض أسعار الدواجن بطرح مجموعة من العروض، وذلك بعد طرح منافذ بيع «أهلا رمضان»، بتخفيضات تصل لـ30 %، إذ يترواح سعر المستورد ما بين الـ71و78 جنيها، حسب الوزن.

وقال رشاد أحمد، عضو شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إنه جرى طرح عروض ضمن مبادرة التجار تحت شعار «لا للغلاء» لطرح الدواجن في الأسواق بأسعار مقاربة بسعر يقارب سعرها بالمزرعة وهامش ربح بسيط، وجاءت كالتالي:

أسعار الدجاج اليوم

سجل كيلو الفراخ البلدي اليوم 80 جنيها، بينما وصل كيلو الدجاج الأبيض إلى 66، ولحم الدجاج الساسو إلى 75 جنيها، وكيلو الأمهات الأبيض إلى 60 جنيها.

أسعار الكتاكيت والبط والرومي اليوم

وصلت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الي 15.25 جنيه والبلدي الحر الى 7.50 بينما سجل كتكوت الساسو 12.25 وقد سجل لحم البط المسكوفي اليوم 56 جنيها، وكتكوت بط فرنساوي 13 جنيها واللحم الفرنساوي 36 جنيه ولحم بط مولارد 41 جنيها، وقد سجل كتكوت الرومي الأسمر اليوم 10 جنيهات.

سجل البيض البلدي اليوم في الأسواق أسعارا جديدة، حيث وصل سعر الكرتونة لـ100جنيه، بينما وصل الأبيض 93 جنيها.