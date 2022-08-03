«الداخلية» تضبط 1544 قضية تموينية متنوعة.. أطنان من الدجاج الفاسد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1544 قضية تموينية متنوعة من بينهم 2 قضية حجب سلع إستراتيجية بإجمالى مضبوطات 15,620 طن «دقيق أبيض – سكر – مسلى – ذرة صيفي»، و 416 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية مضبوطات بلغت 83,783 طن «دقيق أبيض - سكر – زيت – منظفات - لحوم » – 4000 لتر «زيوت سيارات» – 3327 عبوة سجائر – 18 إسطوانة بوتاجاز، وكذا 713 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 15 قضية دقيق مدعم «تصرف - تجميع» – 65 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 58 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 27 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق –30 قضايا توقف عن الإنتاج – 518 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 18,120 طن دقيق بلدى مدعم – 9910 رغيف بلدى مدعم وكذا ضبط 23 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 24,610 طن «سكر – أسمدة مدعمة»، 160 بطاقة ذكية – ماكينة صرف –1918718 رغيف بلدى مدعم - 9000 لتر مواد بترولية – 11174 أسطوانة بوتاجاز، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 142,133 طن – 160 بطاقة ذكية – ماكينة صرف -1928628 رغيف بلدى مدعم - 9000 لتر مواد بترولية – 11192 أسطوانة بوتاجاز – 4000 لتر زيوت سيارات – 3327 عبوة سجائر، كان أبرزها الآتى :-

ضبط المديرين المسئولين عن مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة لقاهرة، وبحوزتهما 160 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابهما الشخصى – ماكينة صرف الخبز المدعم لإجراء عمليات صرف وهمية لحسابهما الشخصى – مبلغ مالى، كما تبين قيامهما بصرف 1918718 مليون رغيف خبز بلدى قدرت قيمتها المالية بالغرامة المقدرة بمبلغ 2261934 مليون جنيه خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 30/7/2022.

ضبط 17,080 طن «زيت طعام – طحينة» لعدم الإعلان عن أسعارها

ضبط 17,080 طن «زيت طعام – طحينة» معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 16,160 طن «زيت طعام – طحينة – مسلى» معبأ داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ضبط 14,710 طن «سكر تموينى» مخصص ربطًا على على البطاقات التموينية تم تجميعها لإعادة تعبئته للاتجار بها بالسوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر لها بالإضافة إلى ماكينة تغليف، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط 12,920 طن «سكر – سمن – ذرة صيفي» بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة الجيزة، لتصرفه في كمية قدرها 1,200 طن دقيق بلدى مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله ببيعها بالسوق السوداء، وباستكمال الفحص تبين قيامه بتجميع كمية كبيرة من الدقيق داخل مخزن بدون ترخيص بلغت 12,660 طن «دقيق بلدى مدعم» مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله تم تجميعها للاتجار بها في السوق السوداء للاستيلاء على الدعم المقرر.

ضبط 21,900 طن «مقطعات دواجن –دواجن كاملة» معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة.

ضبط 1,500 طن «أسماك مجمدة» داخل عبوات بدون بيانات

ضبط 1,500 طن «أسماك مجمدة» معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالكة ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

ضبط 4 أطنان منظفات صناعية «متعددة الأغراض» بدون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية.

ضبط 9 أطنان «أعلاف حيوانية» معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب «السجائر» والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيًا «مجهولة المصدر»، عن ضبط 39 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 10496 عبوة «سجائر» مختلفة الأنواع كان أبرزها:-

كما تم ضبط 19 قضايا امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ116,095 طن أقماح محلية.