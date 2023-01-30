البورصة تواصل قفزاتها لليوم الثاني.. ومؤشر «إيجي إكس 30» يرتفع بنسبة 1%

واصلت البورصة المصرية تحقيق أداء قياسي لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل ارتفاع جماعي في مستهل جلسة اليوم، وسجل مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفاعا قدره 1% عند مستوى 17 ألفا و585 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.47% ليصل إلى 2999 نقطة.

وصعد مؤشر «إيجي إمس 30 محدد الأوزان» بمقدار 0.8% ليصل 20 ألفا و929 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.34% ليصل إلى 7262 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.1% ليصل إلى 3062 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.29%، محققاً مستوى 4614 نقطة.

وتجاوز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في مستهل تعاملات أمس، مستوى 1.1 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، مدعوما بنشاط قوي للأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات والصناعة.