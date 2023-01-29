«المصرية للأوراق المالية»: ارتفاع مؤشرات البورصة اليوم مدفوعة بمشتريات المصريين

كشف محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أسباب ارتفاع مؤشرات البورصة بعدما أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع؛ بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين.

وقال ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر «قناة صدى البلد»، إنه خلال الأسابيع الماضية حدث تحرير كبير لسعر الصرف، ما أدى إلى توافر نسبي في العملة.

المستثمر الأجنبي لاقى حالة من الاستقرار في السوق المصرية

وأضاف مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر أدى إلى تحرك السوق بطريقة إيجابية، كما أن المستثمر الأجنبي لاقى حالة من الاستقرار في السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح شركات جديدة في البورصة المصرية الفترة المُقبّلة، ومن المتوقع أن يتم تقديم بيانات الشركات التي سيتم طرحها الأسبوع المقبل.

طرح حصص من أسهم بنك القاهرة وشركة مصر للتأمين في البورصة

وأوضح ماهر، أن الشركات التي يتم طرحها في البورصة تجذب المستثمر المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أنه سيتم طرح حصص من أسهم بنك القاهرة وشركة مصر للتأمين في البورصة المصرية.