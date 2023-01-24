هل البورصة المصرية فرصة لاستثمار المدخرات؟ خبير اقتصادي يجيب

تظل الأرباح والعوائد المالية، الشاغل الأكبر الذي يشغل تفكير المستثمرين والمدخرين في العالم، حيث يبحث الكثير عن استثمار بعائد كبير وآمن في نفس الوقت، ما جعل الأسواق تنتج أنواع مختلفة من المنتجات المالية والأوعية الادخارية التي تلبي رغبات المواطنين لاستثمار مدخراتهم وتحقيق أرباح.

تأتي البورصة المصرية ضمن الأوعية الادخارية، التي تتيح للأفراد استثمار مدخراتهم في أسهم الشركات المدرجة.

ويجيب خبير أسواق المال، حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية على سؤال، هل البورصة المصرية فرصة لاستثمار المدخرات في الوقت الحالي.

رغبة المستثمرين في الإقبال على العائد الخالي من المخاطر

قال حسام عيد، إنّه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الادخار لكبح جماح التضخم السنوي في مصر، الأمر الذي دفع رؤوس الأموال إلى الادخار بالاوعية الادخارية بالبنوك والتي شهدت إقبالًا كبيرا من المستثمرين على أدوات الدخل الثابت ذات العائد المرتفع الذي سجل 25% خالي من اي مخاطر الأمر الذي يؤكد رغبة المستثمرين في الإقبال على العائد الخالي من المخاطر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

الاستثمار في هذه الشركات فرصة قوية لتحقيق أرباح قياسية

وأوضح عيد، أنه بعد الإعلان عن الاستحواذات المتتالية من قبل المؤسسات المالية العربية على العديد من الشركات الرائدة المصرية ورغبة هذه المؤسسات المالية في ضخ استثمارات جديدة في سوق المال المصري عن طريق شراء حصص حاكمة بهذه الشركات الأمر الذي يؤكد أن هناك فرصة قوية جدا لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في هذه الشركات وأن هناك نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

القيم الحالية للشركات أقل بكثير من القيم العادلة

وأشار عيد، إلى أن القيم الحالية لهذه الشركات الكبرى أقل بكثير من القيم العادلة لها وأن مستويات اسعارها حاليا جاذبة جدآ للاستثمار وهناك فرصة قوية جدا لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في هذه الشركات المقيدة في البورصة المصرية.

ويؤكد أن قرار الاستثمار أفضل بكثير من قرار الادخار وأن هناك فرصة قوية جدا لتحقيق أرباح مرتفعة بالاستثمار في البورصة المصرية، وأن معدل العائد على الاستثمار أكبر بكثير من معدل العائد على الادخار في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حالياً.

الاستثمارعامل مهم في دفع مؤشرات الاقتصاد

وتابع الاستثمار هو عامل مهم جدا في دفع مؤشرات الاقتصاد القومي نحو الارتفاع ويدفع أيضاً الناتج القومي الإجمالي GDP نحو الارتفاع الامر الذي يعزز من قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ويؤكد أيضا أن الاستثمار في البورصة المصرية في الفترة الحالية هي افضل طريقه للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم السنوي والتذبذات الحادة التي تواجه قيمة العملة المحلية في ظل اتباع سياسات نقدية مرنة وسعر صرف حر.