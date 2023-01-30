«شعبة الذهب»: فيديو السبائك المغشوشة يخص دول عربية أخرى

قال الدكتور إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن انتشار الشائعات في الفترة الماضية يزيد من تشكك المواطن في كل الأمور حوله، مشيرا إلى أن الذهب جزء من استثمار المواطن، إذ أنه يدخر أمواله فيه، موضحًا أن الفيديو المنتشر عن السبائك المغشوشة ليس في مصر وإنما يخص إحدى الدول العربية الأخرى، إذ أن ماركة السبائك في الفيديو غير متوافرة في مصر، كما أنه يعود لسنة 2021.

وصول سعر الذهب لـ 2000

وأضاف «واصف»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «TEN»، أنه من المتوقع وصول سعر الذهب إلى 2000 جنيه ليتوافق مع السعر العالمي، إذ أن هناك توقعا بارتفاع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، ولكن ببطء وفقا لزيادات البورصة العالمية، مشيرًا إلى أن السعر المحلي للذهب يتأثر بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مستطردًا أن سعر الصرف مستقر، وهناك توجه إيجابي للاقتصاد المصري قريبا، وفقا للتقارير الدولية.

الشراء من «السوشيال ميديا» أمر وخطر

ووجه رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، عدة نصائح للمواطنين، قائلًا: «ما ينشر على السوشيال ميديا غالبًا ما يكون شائعات، وشراء الذهب يجب أن يكون من المحال المعتمدة بعيدا عن الإنترنت كما يجب أن يحصل المشتري على فاتورة معتمدة»، موضحًا أن الشراء من مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت خطر وقد يعرض المشتري للنصب.

وأكد أن مصلحة الدمغة والموازيين تراقب على الأسواق، ولكنها لن تراقب المواطنين في منازلها، موضحًا: «مصلحة الدمغة والموازيين لن تراقب عمليات البيع على الفيس بوك، لأنه من الصعب ملاحقة هؤلاء».