«الأرصاد»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم والأجواء مائلة للدفء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد حالة استقرار بالرغم من انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ولكنها تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة متوقع أن تسجل 21 درجة مئوية نهارا، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، ونشعر بالاستقرار والأجواء المائلة للدفء على أغلب المناطق الشمالية بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والأجواء دافئة على شمال الصعيد.

المناطق الجنوبية تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن المناطق الجنوبية تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة العظمى على بعض مناطق الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 30، و31 درجة مئوية، والأجواء مائلة للحرارة خلال فترات النهار على محافظات جنوب الصعيد.

وأوضحت أن السواحل الشمالية تشهد اعتدالا في درجات الحرارة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتكون الأجواء باردة وشديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية.

فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن توقعات اليوم تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة على مناطق من الجمهورية، وسط فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.