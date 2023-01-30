«الأرصاد» تكشف موعد عودة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد عودة الأمطار والأجواء الشتوية الممطرة، حيث تبدأ اليوم من السواحل الشمالية الغربية، وتصل إلى سيناء خاصة خليج العقبة.

موعد عودة الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، موعد عودة الأمطار، غدا، حيث تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية وخليج العقبة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشرقية للبلاد، وجنوب الوجه البحري.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على أنحاء الجمهورية كافة، وعلى فترات متقطعة غدا الثلاثاء، فضلا عن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 حتى 4 درجات على شمال البلاد وصولا إلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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