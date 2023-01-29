«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا: عودة الأجواء الشتوية الممطرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث تعود الأجواء الشتوية والممطرة، وتتكاثر السحب المنخفضة والممطرة على شمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومناطق متفرقة من خليج العقبة، لكنها لن تؤثر على الحياة اليومية.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون مائل للبرودة مع بداية ساعات المساء على الأنحاء كافة، بارد خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، كما يسود طقس غائم جزئيا نهارا على محافظات شمال البلاد ومصر الوسطى ومدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد وخليج العقبة، في حين تشهد محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس دافئ نهارا وبارد ليلا.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأثنين على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 21 - 11

- العاصمة الإدارية 20 - 11

- أكتوبر 20 - 11

- بنها 21 - 10

- دمنهور 20 - 10

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 20 - 11

- المنصورة 20 - 10

- الزقازيق 21 - 12

- شبين الكوم 21 - 11

- طنطا 20 - 11

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 22 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 24 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 10