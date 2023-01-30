«جاهين وفن الكاريكاتير» أبرز فعاليات اليوم بمعرض القاهرة الدولي الكتاب

قال رمضان المطعني مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن عدد زوار المعرض تخطى 500 ألف منذ أمس الأحد وحتى الآن.

وأضاف أن فعاليات اليوم، خاصّة بشخصية المعرض، الشاعر الراحل صلاح جاهين، وتأتي تحت عنوان «جاهين وفن الكاريكاتير»، وتركز على إسهامات الشاعر الكبير التي تناولت العديد من القضايا بأسلوبه الخاص.

وأوضح أن هناك العديد من الفعاليات داخل المعرض، خاصّة بدولة الأردن «ضيف الشرف» الدورة الـ 54، بإجمالي 30 فعالية، تشمل العديد من العادات والثقافات الأردنية.

وتابع بأن هناك العديد من الفعاليات الفنيّة من الفرق المسرحية والغنائية تشهدها ساحات المعرض الخارجية، وتلقى إقبالًا كبيرًا من الزوار.