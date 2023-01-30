الذهب يسجل أول تراجع منذ الخميس الماضي وعيار 24 يفقد 11 جنيها

سجّلت أسعار الذهب في الصاغة المصرية، أول تراجع ملحوظ منذ الخميس الماضي، حيث تراجع سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بقيمة 11 جنيها، ليسجل 2000 جنيه للجرام، منتصف تعاملات اليوم، مقارنة بـ 2011 جنيه في التعاملات الصباحية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1750 جنيها، بتراجع قدره 10 جنيهات عن السعر، صباح اليوم، وسجل الذهب عيار 18 منتصف التعاملات 1500 جنيه، مقابل 1509 جنيهات، صباح اليوم، وتراجع الجنيه الذهب «8 جرامات عيار 21»، إلى 14000 جنيه بدلاً من 14040 جنيها.

كانت أسعار الذهب تراجعت الخميس الماضي، 23 جنيهاً، قبل أن يستقر السعر بشكل ملحوظ طوال الأيام الـ 4 الماضية، ليسجل اليوم أول تراجع في سعر المعدن.