الأرصاد الجوية: انخفاض في درجات الحرارة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، بدءا من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وذلك بين 3-4 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، إلى انتهاء تأثير المنخفض الجوي الحار القادم من صحراء الجزيرة العربية، والذي أثر بشكل كبير على البلاد خلال العشرة أيام الماضية، وعمل على ارتفاع درجات الحرارة بشكل بعيد عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

أمطار على السواحل وسيناء

وتابعت الأرصاد الجوية، أنه بدءا من اليوم ستعود الأجواء الشتوية الممطرة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وجبال البحر الأحمر وخليج العقبة، حيث تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على شمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، كما يسود طقس بارد خلال ساعات النهار على شمال البلاد ووصولا إلى شمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد البرودة ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، سجلت كالتالي:-

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 10